Какой размер МРП применять с 1 апреля при крупных сделках

Специалисты Информационной системы «Параграф» рассказали, какой размер МРП нужно применять с 1 апреля при сделках на сумму свыше 1000 МРП, сообщает Zakon.kz.
Так, статья 9 Закона «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» предусматривает, что:
- месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК – 3063 тенге.
Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» от 12 мая 2022 года статья 9 дополнена частью 2 следующего содержания:
Установить с 1 апреля 2022 года:
- месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат – 3180 тенге.
Из редакции этой статьи следует, что измененный МРП с 1 апреля 2022 года применяется только для исчисления пособий и социальных выплат. Для применения штрафных санкций, налогов и других платежей применяется МРП, установленный на 1 января 2022 года, в размере 3063 тенге.
Таким образом, для расчета платежей на сумму 1000 МРП следует использовать МРП в 3063 тенге (1000 × 3063 = 3 063 000 тенге).
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