Wildberries прокомментировал информацию, что за возврат товаров нужно платить

Интернет-магазин Wildberries опроверг информацию, что возврат товаров стал платным, сообщает РИА "Новости".
Клиенты сообщали, что тем, кто решил вернуть товар, придётся заплатить штраф в 100 рублей (примерно 700 тенге). О новых условиях возврата товаров также писал российский Forbes со ссылкой на источники и новую памятку для сотрудников кол-центра маркетплейса.
"В компании опровергли появившуюся информацию в Forbes о требуемой сумме покупок и доле возвратов для бесплатной обратной доставки товаров – она не соответствует действительности, источник издания ввёл в заблуждение читателей", – сообщили в Wildberries.
В компании отметили, что в личных кабинетах всех пользователей Wildberries появился обновлённый раздел с информацией о покупках – в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров. Также там можно ознакомиться с условиями отказа или возврата товаров надлежащего качества.
В большинстве регионов России и странах СНГ вернуть вещь можно бесплатно при сумме выкупа от 5 тысяч рублей и проценте выкупа от 15%, или 50 рублей за вещь. При этом для Байконура, Калининграда, Магадана и Дальнего Востока действует условие – 100 рублей за вещь. Эта информация доступна на сайте и на следующей неделе будет представлена в пользовательских приложениях.
"Wildberries также обращает внимание, что накануне в ряде СМИ появилась недостоверная информация об условиях возврата, и просит покупателей руководствоваться только официальными данными от компании, с которыми можно ознакомиться на официальных ресурсах, а также в контакт-центре. Wildberries напоминает, что не занимается взысканием штрафов со своих пользователей – все подобные утверждения являются клеветой", – заключили в пресс-службе интернет-магазина.
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