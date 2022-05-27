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Toyota Camry протаранила летнюю площадку кафе в Алматы

Просмотров:16 Опубликовано: Сегодня, 15:55
Toyota Camry протаранила летнюю площадку кафе в Алматы
Кадр из видео
Toyota Camry протаранила летнюю площадку кафе в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как за одним из столов на веранде сидят три человека. В какой-то момент в них внезапно врезается белая легковушка. Гости заведения едва успели среагировать.

Как сообщили в полиции, происшествие имело место вечером 24 мая. Около 20:00 водитель Toyota Camry, двигаясь по улице Толе би в западном направлении, на пересечении с улицей Ауэзова при повороте налево допустил столкновение с Volkswagen Polo, который двигался по Толе би в восточном направлении.


"Водитель Volkswagen Polo скрылся с места происшествия в пешем порядке. В результате столкновения автомашина Toyota по инерции продолжила движение по Толе би в восточном направлении, и, не справившиеся с рулевым управлением, водитель допустил наезд на здание, где находится заведение общепита. На летней площадке находилась гражданка П., на которую совершен наезд.

В результате гражданка П. доставлена в одну из больниц города Алматы. Данный материал зарегистрирован в ОАП Алмалинского района по территориальности для принятия процессуального решения", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматы.


Источник: Tengrinews.kz
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