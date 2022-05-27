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Подложные номера в Алматинской области: водителя служебного авто наказали

Просмотров:333 Опубликовано: Вчера, 17:30
Подложные номера в Алматинской области: водителя служебного авто наказали
Кадр из видео
В полиции Алматинской области подтвердили информацию об использовании подложного номера водителем автомобиля, который стоит на балансе областного акимата, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"45-летний водитель служебного авто привлечен к административной ответственности по статье 590, части 3 КРКоАП "Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков" и статье 590, части 4 КРКоАП "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В настоящее время служебная автомашина помещена на специализированную автостоянку, добавили правоохранители.

Ранее в соцсетях журналист из Алматинской области Сандугаш Дуйсенова сообщила, что в Талдыкоргане был остановлен служебный автомобиль секретаря Алматинского областного маслихата с подложными номерами 702 YES 02. И опубликовала видео, на котором авто препровождают на специальную стоянку.

Позже журналист заявила, что полицейских, которые задержали машину секретаря облмаслихата и составили протоколы, сегодня задержали сотрудники Агентства по противодействию коррупции.

Эту информацию в Антикоре опровергли, призвав общественность не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.

"В социальных сетях распространяется информация о задержании Антикоррупционной службой двух сотрудников дорожной полиции Алматинской области. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции привлекли к ответственности секретаря маслихата. От лица Антикоррупционной службы сообщаем, что данные факты между собой никак не связаны", - заявили в ведомстве.


Источник: Tengrinews.kz
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