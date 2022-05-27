Подложные номера в Алматинской области: водителя служебного авто наказали

В полиции Алматинской области подтвердили информацию об использовании подложного номера водителем автомобиля, который стоит на балансе областного акимата, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"45-летний водитель служебного авто привлечен к административной ответственности по статье 590, части 3 КРКоАП "Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков" и статье 590, части 4 КРКоАП "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.



В настоящее время служебная автомашина помещена на специализированную автостоянку, добавили правоохранители.



Ранее в соцсетях журналист из Алматинской области Сандугаш Дуйсенова сообщила, что в Талдыкоргане был остановлен служебный автомобиль секретаря Алматинского областного маслихата с подложными номерами 702 YES 02. И опубликовала видео, на котором авто препровождают на специальную стоянку.



Позже журналист заявила, что полицейских, которые задержали машину секретаря облмаслихата и составили протоколы, сегодня задержали сотрудники Агентства по противодействию коррупции.



Эту информацию в Антикоре опровергли, призвав общественность не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.



"В социальных сетях распространяется информация о задержании Антикоррупционной службой двух сотрудников дорожной полиции Алматинской области. Ранее сообщалось, что сотрудники полиции привлекли к ответственности секретаря маслихата. От лица Антикоррупционной службы сообщаем, что данные факты между собой никак не связаны", - заявили в ведомстве.

