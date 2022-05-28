Минсельхоз РК: Дефицита сахара в Казахстане нет

По данным министерства, запасы сладкого продукта в республике составляют порядка 67 тыс. тонн. Производство сахара осуществляется бесперебойно/
Запасы сахара в стабилизационных фондах Казахстана, торговых объектах, складах республики составляют порядка 31 тыс. тонн. Кроме того, на заводах в наличии имеется 36 тыс. тонн тростникового сырца для переработки. Дополнительно в дороге находятся 16 тыс. тонн сахара-сырца, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
Отмечается, что производство продукта на сахарных заводах осуществляется бесперебойно. Вместе с тем осуществляется поставка сахара на внутренний рынок АО «НК «Продкорпорация».
«Для стабилизации цен заводами осуществляется отгрузка в стабфонды регионов, торговым сетям и поставщикам, поставка производителям сахаросодержащей продукции – в соответствии с их заявками», - гооврится в сообщении.
По данным министерства, всего в мае текущего года отгружено свыше 30 тыс. тонн, в июне планируется 44,8 тыс. тонн сахара.
«Для оперативной поставки продукта в регионы министерством сельского хозяйства совместно с заинтересованными сторонами прорабатывается вопрос беспрепятственного перемещения грузов (сахара белого, тростникового сахара-сырца) железнодорожным транспортом по территории Казахстана», - отмечают в ведомтстве.
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