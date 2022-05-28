Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

Российские авиакомпании не смогли предоставить данные, что импортные самолеты официально сняты с регистрации за рубежом, сообщил источник РБК. С марта в России разрешено регистрировать права на иностранные самолеты в лизинге
Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, сообщили два источника РБК.
О том, что Китай принял такое решение, ранее со ссылкой на авиавласти страны также сообщила компания Global Link Logistics, передавал Telegram-канал «Все о таможне и ВЭД». Другой логистический оператор, «Оптималог», сообщил, что получил информацию об отмене всех рейсов авиакомпаний «Авиастар Ту» и iFly из Китая. В неофициальных комментариях, которые он приводил, говорилось, что самолеты «перестали соответствовать требованиям ИКАО/ИАТА», «нет разрешений на пользование воздушными коридорами».
Один из источников РБК объясняет запрет тем, что в мае авиавласти Китая попросили все авиакомпании, не только российские, актуализировать электронные досье (портфолио; там содержатся сведения о самолетах, собственниках авиакомпаний, договорах на наземное обслуживание). Запрос таких портфолио — стандартная процедура, указывает собеседник. Но недавно в Китае в нее были внесены корректировки.
Российские перевозчики, летающие в Китай, обновили информацию. Но власти Китая запросили подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов авиакомпании представить не смогли. Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах.
По словам, источника, сейчас требования по «чистоте» самолетов с точки зрения регистрации предъявляют и другие страны. В качестве примера собеседник привел Турцию, которая отказывает в разрешениях на полеты в эту страну или через ее воздушное пространство самолетам «с двойной регистрацией» (самолеты, принудительно зарегистрированные в России).
Другой собеседник РБК в российской авиакомпании подтвердил, что без сертификата о дерегистрации самолеты не допускаются к полетам в Китай.
Представитель Росавиации отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службу Минтранса, в Управление гражданской авиации Китая (Civil Aviation Administration of China, СAAC) и представителям «Авиастар-ТУ».
В авиакомпании iFly, выполнявшей грузовые рейсы в Китай на Airbus, отказались от комментариев.
С конца февраля западные страны ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним. Помимо этого, ЕС обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. В рамках санкций лизингодатели начали арестовывать лайнеры российских авиакомпаний за границей, в связи с чем те стали отменять международные рейсы.
Президент России Владимир Путин, говоря о прекращении лизинга самолетов, заявил, что западные страны обманули российских партнеров, в «одностороннем порядке отказавшись от выполнения своих обязательств». В качестве меры поддержки отрасли он разрешил регистрировать в России иностранные суда, находящиеся в лизинге. Выдача российских сертификатов позволит использовать их в том числе на рейсах внутри страны
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