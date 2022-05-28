Ученые взялись за поиск редких документов по истории Казахстана

По итогам научной экспедиции в Москву в рамках программы "Архив-2025" сотрудники Национального центра рукописей и редких книг, а также сотрудники других казахстанских ведомств выявили ценнейшие исторические документы. В скором времени они будут доступны для ученых в Казахстане и, возможно, прольют свет на белые пятна истории, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар24".



Экспедиция казахстанских историков из пяти центральных архивных организаций началась с крупнейшей Российской государственной библиотеки. 16 дней научно-поисковой работы в Москве велись также в семи российских фондах, включая военно-исторический архив и архив внешней политики.



"Здесь хранятся книги, журналы, газеты - всего представлено 268 языков, и конечно, среди них свое место занимает и литература на казахском языке. Что касается литературы Казахстана, то всего в библиотеке РГБ у нас сейчас 51 000 изданий", - сообщила заведующая центром восточной литературы РГБ Марина Меланина.



Итогом экспедиции стал реестр книг на чагатайском, арабском, персидском языках, а также редкие переводы древних книг, в которых так или иначе упоминается казахская история. Ученые выявили датированные 16 веком карты европейских историков, письма казахских ханов, редкие переводы произведений казахстанских авторов.



"Около шести тысячи материалов мы обнаружили по каталогам в восьми организациях: книги, рукописи, архивные документы - очень большой фонд. Сейчас мы ведем переговоры по приобретению копий этих. На сегодня одна из самых больших удач обнаружили книгу Махмуд Чурас по истории Кашгари и Восточного Туркестан это 18 век Также много книг авторов европейских которые редко находятся в Казахстане, которых нет, можно сказать", - рассказал директор национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.



Эти книги войдут в научный оборот, их копии будут переданы в Национальных архивный фонд. В планах казахстанских ученых – продолжить поиски ценных для истории Казахстана сведений в архивах десятков других стран.