В Минобороны объяснили покупку российского вооружения

Заместитель министра обороны Руслан Шпекбаев объяснил покупку Казахстаном российского вооружения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Если говорить о вооружении казахстанской армии, то встречающееся в СМИ утверждение о "советской парадигме" верно лишь отчасти. Ведь со времени распада Советского Союза прошло три десятка лет.
Вооруженные силы Казахстана давно развиваются в своем, присущем только им, формате. У СССР и нашей страны совершенно разные геополитические платформы. Мы никого не рассматриваем в роли противника, и наша Военная доктрина носит оборонительный характер.
Нашей армии в наследство от советского военно-промышленного комплекса досталось немалое количество военной техники. И если сегодня мы приобретаем военную технику и вооружение в России, то в своем выборе ориентируемся исключительно на их тактико-технические, эксплуатационные характеристики, а также соотношение показателя "цена – качество", - рассказал замминистра.
Руслан Шпекбаев отметил, что на вооружении армии Казахстана имеются военно-транспортные самолеты С-295 производства Airbus Military, бронированные колесные машины Cobra и оптика из Турции, европейские комплексы радиоэлектронной борьбы, роботизированные системы и многие другие типы вооружений.
"Казахстанская армия активно оснащается высокоточным оружием. На вооружении состоят израильские разведывательные БПЛА Skylark, китайский разведывательно-ударный БПЛА Wing Loong, приобретается турецкий беспилотник Anka. Все они соответствуют нашим географическим особенностям. Например, одним из плюсов БПЛА Anka является наличие противообледенительной системы, а также невысокие требования к взлетно-посадочным площадкам.
Опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что при рациональной организации подготовки войск, поддержании в исправном состоянии имеющейся техники, ее модернизации и наличии высокоточной составляющей Вооруженные силы могут успешно выполнять возложенные задачи", - отметил он.
Напомним, ранее в Министерстве обороны под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами - состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития армии Казахстана.
Глава государства поручил руководству оборонного ведомства модернизировать структуру и состав Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной безопасности. Президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов.
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