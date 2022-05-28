Битва за сахар: В Уральске давка у магазина попала на видео

В социальных сетях распространяется видеоролик, снятый в одном из супермаркетов Уральска. На кадрах запечатлено, как сначала люди толкаются у входа в торговый зал, а затем толпа устремляется в помещение. При этом некоторые люди падают, в том числе и пожилые, но на них никто не обращает внимание. В самом торговом зале выясняется, что сахар уже раскуплен, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".В пресс-службе акима города сообщили, что местные исполнительные органы принимают меры по налаживанию поставок сахара. Так, посредством АО "НК "Продкорпорация" в область поставлено 204 тонны удешевленного сахарного песка, который был реализован в торговые сети Уральска и в районах области.По данным портала, также произведена оплата шести вагонов сахара в объеме 408 тонн. При этом отпускная цена отечественных сахарных заводов составляет 450 тенге за килограмм. В настоящее время три вагона (204 тонн) отгружены и находятся в пути, еще три вагона будут загружены и отправлены в ближайшее время. С заводов дополнительно планируется выделить для потребности области 408 тонн.В акимате добавили, что ранее основной объем сахара импортировали в область из России и Беларуси (около 60 процентов) из-за удобства при транспортировке готовой продукции. Однако в марте правительство России запретило экспорт сахарного песка в страны ЕАЭС, что привело к ограничению ввоза товара в регион."В связи с увеличением спроса на сахар, для недопущения дефицита товара на полках магазинов и предотвращения спекулятивных действий со стороны перекупщиков торговые сети области, в том числе сеть "Алтындар", установили ограничения в реализации продукции населению. Из-за повышенного спроса на сахар со стороны населения дневная норма реализуется в короткий промежуток времени", - сообщили в акимате.Портал отмечает, что количество сахара, продаваемого одному покупателю, не должно превышать установленный объем - от 1 до 3 килограмм в одни руки.Ранее в Министерстве сельского хозяйства Казахстана заявили, что дефицита сахара в стране нет.