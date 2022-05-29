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Шестой отравившийся казахстанец скончался в Павлодарской области

Просмотров:128 Опубликовано: Сегодня, 11:00
Шестой отравившийся казахстанец скончался в Павлодарской области
Иллюстративное фото
Число жертв отравления неизвестным веществом возросло до шести в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области, мужчина скончался в реанимации.
"Пациент 1980 года рождения находился в крайне тяжелом состоянии. 29 мая утром он умер", - проинформировали в ведомстве.

По данным медиков, сейчас в реанимации остается один мужчина, доставленный из Иртышска в горбольницу Павлодара. Его состояние также оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, в селе Иртышск Павлодарской области 7 мужчин получили отравление неизвестным веществом. Все пострадавшие мужчины употребляли неизвестную жидкость, которая хранилась в канистре у одного из сельчан. Трое из отравившихся скончались дома, еще двое в районной больнице Иртышского района. Среди умерших есть отец и сын.

Сообщалось, что по данному факту полицейские проводят проверку, тела сельчан переданы на судмедэкспертизу. Также назначена экспертиза остатков жидкости в канистре.


Источник: tengrinews.kz
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