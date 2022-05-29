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Бывшего министра культуры Казахстана арестовали

Просмотров:670 Опубликовано: Сегодня, 12:35
Бывшего министра культуры Казахстана арестовали
ФОТО: © ortcom.kz
Бывшего министра культуры Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы арестовали. Об этом сообщает Атникоррупционная служба РК.

«Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», - говорится в сообщении.

По данным Антикоррупционной службы, 28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мұхамедиұлы избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что бывший министр культуры и спорта Казахстана, а ныне руководитель Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы обратился к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. Мухамедиулы опровергает обвинения в свой адрес в незаконном присвоении денег.


Источник: forbes.kz
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