Бывшего министра культуры Казахстана арестовали

Бывшего министра культуры Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы арестовали. Об этом сообщает Атникоррупционная служба РК.



«Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», - говорится в сообщении.



По данным Антикоррупционной службы, 28 мая 2022 года с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мұхамедиұлы избрана мера пресечения «содержание под стражей».



Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



Ранее сообщалось, что бывший министр культуры и спорта Казахстана, а ныне руководитель Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы обратился к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. Мухамедиулы опровергает обвинения в свой адрес в незаконном присвоении денег.