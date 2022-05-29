Глаз проткнули ручкой ребенку на уроке в школе в ВКО

Серьезную травму получил 10-летний мальчик в ВКО и практически не видит глазом, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Происшествие случилось на уроке казахской литературы в школе села Шынгыстай в Катон-Карагайском районе, когда сосед по парте ткнул ручкой в глаз Еркегали Нурлану. 10-летний мальчик заплакал и пожаловался на сильную боль в левом глазу. По словам его отца Серика Акимбаева, почему-то ребенку не была оказана своевременная помощь, более того, только учитель физкультуры уже на другом уроке обратил внимание на залитый кровью глаз Еркегали.



"Это было в феврале прошлого года. Сына не отвели ни к врачу, ни скорую не вызвали, только позже мы сами повезли ребенка в районную больницу, оттуда его сразу отправили в Центр матери и ребенка в Усть-Каменогорске, но это было уже ночью. Операция шла четыре часа, в результате восстановили 20 процентов зрения. Потом в мае в частной клинике нам сказали, что 25 процентов зрения есть. Но когда после того, как настояла жена и ребенка отправили в КазНИИ микрохирургии глаза, там выяснили, что глаз вообще не видит", - говорит мужчина.



По его словам, там сразу же начали лечить Еркегали, провели еще две операции, поставили хрусталик, после ребенка направили под наблюдение местного врача.



В результате проникающей раны глазного яблока мальчику поставили неутешительный диагноз – язва роговицы, отслойка стекловидного тела.



По словам отца, сегодня зрение падает во втором глазу, более того, у ребенка появились судороги. Серик Акимбаев боится, что они могут потерять время и мальчик ослепнет.



"Еркегали хотел стать военным, куда теперь?.. И в армию не возьмут. Мы просто хотим сделать для сына все, что еще можно, восстановить хотя бы 50 процентов зрения в левом глазу, чтобы не распространилась слепота на второй глаз. Мы проконсультировались с врачами в клинике Новосибирска, отправили им все снимки, анализы, там могут помочь. Нам уже пришел вызов, но уехать не можем – совсем нет денег", - говорит Серик Акимбаев.



По словам мужчины, когда случилась беда с сыном, пришлось закрыть небольшую пекарню, которая кормила семью, залезть в кредиты и долги. Сейчас счета заморожены, а семья Серика Акимбаева – он, супруга, двое сыновей - живут вместе с его родителями на их пенсию.



"Нам примерно надо три миллиона. Это сама операция, обследование, дорога, проживание, питание – все, конечно, очень дорого. Но если найдутся люди, которые помогут, я отчитаюсь за каждый потраченный тенге перед ними, верну все, что останется. Для меня главное – помочь сыну, сделать для него все, чтобы хоть немного сохранить зрение", - говорит мужчина.



Он говорит, что сельчане в свое время помогли семье – собрали несколько сотен тысяч тенге, в школе оказали материальную помощь в 300 тысяч тенге. Семья мальчика, который нанес травму, тоже принесла деньги. Но все собранные средства ушли на лечение. Просить у сельчан еще денег ему неудобно.



Кстати, когда Еркегали получил на уроке травму, никто не был наказан, хотя, по словам мужчины, он писал заявление в прокуратуру.



"В Управлении образования ВКО сказали, что ребенку 10 лет, он не может быть привлечен к ответственности. Ну и понятно – он ребенок, а учитель, который не досмотрел? Даже не это главное – за детьми, конечно, не уследишь, но не оказать вовремя помощь? Не вызвать скорую помощь и даже просто не обратиться к врачу? Может, все было бы иначе, если бы вовремя оказали помощь…", - говорит Серик Акимбаев.



Он уверен, что помочь мальчику могут только в Новосибирске. По словам специалистов ЦМиР в Усть-Каменогорске, действительно, с таким диагнозом чаще всего отправляют в зарубежные клиники.



"Язва роговицы – очень серьезный диагноз, вопрос в том, в какой она стадии? При проникающем ранении глаза, отслойке стекловидного тела мы нашим пациентам тоже чаще всего рекомендуем ехать в клиники Новосибирска и Санкт-Петербурга. У нас в Нур-Султане и Алматы тоже есть витреоретинальные хирурги, которые проводят сложные операции на глаза, но не все. Если сейчас не вмешаться, мальчик может ослепнуть", - сообщили в ЦМиР.

В Управлении здравоохранения ВКО сообщили, что про травму и диагноз мальчика знают, но отправлять на лечение в зарубежную клинику не в их компетенции, сделать это должны специалисты республиканского уровня.



Времени на очередное обследование мальчика, по словам его родителей, у него просто нет.



"Последняя надежда у нас на врачей из Новосибирска, которые уже выслали нам приглашение. Сейчас остро стоит финансовый вопрос, прошу откликнуться добрых людей и подарить моему ребенку шанс восстановить зрение. У нас арестованы все счета, это – номер моей мамы, которая проживает с нами - 8 775 344 64 23, Баксара Б. Очень просим откликнуться", - говорит мама мальчика Мадина Акимбаева.