Умер последний из семи отравившихся неизвестным веществом в Павлодарской области

Седьмой человек, отравившийся неизвестным веществом в селе Иртышск, скончался в горбольнице №3 Павлодара, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как сообщили в Управлении здравоохранения, 48-летний пострадавший поступил в медучреждение в состоянии средней тяжести, однако после оно стало ухудшаться. Его подключили к аппарату ИВЛ. В реанимации мужчина находился менее суток. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти жертву отравления не удалось.



"К сожалению, 29 мая утром последний пациент из семи, получивших отравление неизвестным веществом, скончался", - сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области.



В ведомстве уточнили, что шестой пострадавший мужчина, 1980 года рождения, скончался вечером 28 мая в Иртышской райбольнице.



Напомним, в селе Иртышск Павлодарской области 7 мужчин отравились неизвестным веществом. Все они употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась в канистре у одного из сельчан. Тела троих мужчин обнаружили дома, еще трое скончались в районной больнице Иртышского района. Среди умерших есть отец и сын. Самому младшему 32 года, старшему – 57 лет.



Сообщалось, что по данному факту полицейские проводят проверку, тела сельчан переданы на судмедэкспертизу. Также назначена экспертиза остатков жидкости в канистре.