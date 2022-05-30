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Вымогали 32 миллиона у медиков: полиция и КНБ провели спецоперацию в Туркестанской области

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Вымогали 32 миллиона у медиков: полиция и КНБ провели спецоперацию в Туркестанской области
Кадр из видео
В Туркестанской области задержана преступная группа, которая подозревается в вымогательстве у сотрудников медицинских учреждений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента полиции.

Предполагаемых преступников удалось поймать в результате совместной операции сотрудников областного Управления криминальной полиции и Департамента КНБ. Отмечается, что члены ОПГ угрожали опубликовать сведения о финансовой деятельности медучреждений, которые порочат их репутацию. После этого они на системной основе вымогали деньги у работников этих организаций, расположенных в Мактааральском и Жетысайском районах Туркестанской области.

"К нам обратился работник одного из медучреждений с заявлением о том, что неизвестные лица путем угрозы распространения порочащих сведений и организации внеплановых проверок контролирующими органами вымогали у него около 32 миллионов тенге. Данный факт нами был зарегистрирован по статье 194 УК "Вымогательство в особо крупном размере".

С целью задержания преступной группы и раскрытия преступления из числа сотрудников Управления криминальной полиции и ДКНБ была создана специальная группа и проведен комплекс неотложных следственных действий", - рассказал заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области полковник Курманбек Сахов.

Он добавил, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из кафе Жетысая при вымогательстве в крупном размере был задержан подозреваемый, местный житель. В качестве вещественного доказательства у него изъяли 32 миллиона тенге.



"В результате дальнейших следственных действий возле одного из заведений Шымкента оперативниками Управления криминальной полиции, а также сотрудниками ДКНБ и подразделением СОБР задержан второй подозреваемый, житель Мактааральского района. В настоящее время в отношении задержанных лиц проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - добавил Сахов.

Подозреваемые водворены в ИВС.


Источник: Tengrinews.kz
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