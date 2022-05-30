«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 30 Мая
+24...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.3 KZT
  • €1 = 464.19 KZT
  • 1 RUB = 6.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назарбаев объяснил, почему не спешил опровергать слухи о себе во время беспорядков

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 10:43
Назарбаев объяснил, почему не спешил опровергать слухи о себе во время беспорядков
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 30 мая – Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал январские беспорядки и арест бывшего главы КНБ Карима Масимова.

"На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета Безопасности страны. Именно решительные действия Президента и предотвратили худший вариант развития событий", - сказал Назарбаев в интервью политологу Данияру Ашимбаеву.

Елбасы заявил, что необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках.

"В отношении Карима Масимова сейчас ведутся следственные действия, и я думаю, что правоохранительные органы разберутся и по этому направлению его работы", - отметил он.

"Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос", - сказал Назарбаев.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pluto
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:58
Бабло кончилось хочет опять зажить в РК devil
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Adai11
 Pluto (Посетители) Сегодня, 10:52
А что тут выяснять ваши любимые пиндосы все и организовали да чиновников купили с потрохами.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика