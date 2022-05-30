Назарбаев объяснил, почему не спешил опровергать слухи о себе во время беспорядков

НУР-СУЛТАН, 30 мая – Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал январские беспорядки и арест бывшего главы КНБ Карима Масимова.



"На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета Безопасности страны. Именно решительные действия Президента и предотвратили худший вариант развития событий", - сказал Назарбаев в интервью политологу Данияру Ашимбаеву.



Елбасы заявил, что необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках.



"В отношении Карима Масимова сейчас ведутся следственные действия, и я думаю, что правоохранительные органы разберутся и по этому направлению его работы", - отметил он.



"Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос", - сказал Назарбаев.