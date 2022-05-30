"Тон поменяйте". Разговор акима Бозумбаева с жителями сняли на видео

В Сеть попало видео разговора акима Алматинской области Каната Бозумбаева с населением региона, передает Tengrinews.kz.
Ролик появился на YouTube-канале Life.kz.
На кадрах жительница Есика пожаловалась на отсутствие газовых модульных котельных. Женщина долго не могла подобрать слов.
"Вы меня сегодня... Вы так грубо со мной сегодня разговариваете, как будто я не человек. Сразу меня перебиваете..." - сказала женщина.
"Я с вами нормально разговариваю, просто вы долго говорите, я пытаюсь... чтобы быстрее говорили", - ответил глава региона.
Жительница Есика пожаловалась, что построено всего две модульные котельные, а остальных 15 нет, спросив: "Где деньги?" Бозумбаев ответил, что деньги выделяет областной бюджет, который "не резиновый". По мере того, как в разных районах города подают заявки, деньги поступают в порядке очереди, объяснил аким.
"Так, и в каком году у нас газификация закончится?" - требовательно спросила жительница Есика.
"Тон поменяйте. Это по всей области так. Вы же не с Луны упали. В стране 60 процентов граждан имеют доступ к газу. К сожалению. Потому что мы еще не газифицированная страна полностью. Газ пришел к вам..." - сказал Бозумбаев.
"Вот так не могли сразу доступно рассказать все?" - вновь, перебив акима, заявила жительница Есика.
Бозумбаев заявил, что все было сказано им в докладе, который не слушали жители.
"Я же тоже человек. Не железный же. Много проблем разных. Поэтому газификация постепенно будет. Вы спрашиваете, почему я не делаю это за счет бюджета? Я говорю: денег за счет бюджета не хватит никогда. Поэтому частично в некоторых крупных районах эта схема была реализована моими предшественниками через государственно-частное партнерство. Частники вложили деньги, теперь они через тариф должны эти деньги возвращать", - сказал Бозумбаев.
Следующей к акиму обратилась жительница Талгара, разговор с которой тоже перешел в спор.
Ранее Канат Бозумбаев рассказал журналистам на брифинге, почему ночью 4 января, в период беспорядков, на главной площади Талдыкоргана эмоционально спорил с людьми и даже выругался.
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