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Смерть 7 человек в Павлодарской области: подробности рассказали в полиции

Просмотров:818 Опубликовано: Сегодня, 14:13
Смерть 7 человек в Павлодарской области: подробности рассказали в полиции
Фото из открытых источников
Полицией начато расследование по делу о смерти 7 человек в Иртышске, скончавшихся после употребления неизвестной жидкостью, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.

«В ходе выяснения обстоятельств полицией установлено, что 26 мая жители села Иртышск употребили неизвестную жидкость, в результате скончались 7 человек. По трупам назначены судебно-медицинские экспертизы. Установлено, что жидкость неизвестного происхождения хранилась у жителя Иртышского района в емкости, которая изъята полицией. По остаткам неизвестной жидкости также назначена экспертиза», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 306, части 3 Уголовного кодекса РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Санкция части 3 статьи 306 УК РК предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, 28 мая появилась информация об обнаружении 5 умерших мужчин в селе Иртышск. Утром 29 мая стало известно о смерти еще одного человека, который находился в крайне тяжелом состоянии. Все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 2 )

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Tankushka (Посетители) Сегодня, 15:12
Метанол скорее всего!
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 14:29
Что за суррогат интересно...
 
 

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