Смерть 7 человек в Павлодарской области: подробности рассказали в полиции

Полицией начато расследование по делу о смерти 7 человек в Иртышске, скончавшихся после употребления неизвестной жидкостью, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Павлодарской области.
«В ходе выяснения обстоятельств полицией установлено, что 26 мая жители села Иртышск употребили неизвестную жидкость, в результате скончались 7 человек. По трупам назначены судебно-медицинские экспертизы. Установлено, что жидкость неизвестного происхождения хранилась у жителя Иртышского района в емкости, которая изъята полицией. По остаткам неизвестной жидкости также назначена экспертиза», – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 306, части 3 Уголовного кодекса РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».
Санкция части 3 статьи 306 УК РК предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
Напомним, 28 мая появилась информация об обнаружении 5 умерших мужчин в селе Иртышск. Утром 29 мая стало известно о смерти еще одного человека, который находился в крайне тяжелом состоянии. Все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения.