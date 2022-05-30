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152 вагона с сахаром доставят в регионы Казахстана - Минсельхоз

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 15:04
152 вагона с сахаром доставят в регионы Казахстана - Минсельхоз
Фото из открытых источников
Министерство сельского хозяйства заявило, что совместно с национальной компанией КТЖ решило вопрос беспрепятственной поставки сахара и сахара-сырца в регионы Казахстана, передает Tengrinews.kz.

"С 28 мая АО "НК "КТЖ" установлен особый контроль пропуска вагонов с продуктом для бесперебойной поставки стратегического товара в области.

В настоящее время по территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагона с сахаром. Помимо этого, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенным для переработки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производство сахара казахстанскими заводами осуществляется из тростникового сахара-сырца, поставляемого из третьих стран в рамках тарифной льготы.

Акиматам областей рекомендовано обеспечить оперативную приемку и распределение поставляемого сахара.

"Производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. Вопрос обеспечения страны сахаром находится на постоянном контроле правительства", - добавили в Минсельхозе.

Hанее сообщалось, что в Уральске сахар исчез с полок магазинов. Там, где его еще можно найти, цена взлетела до 600 тенге за килограмм. Продавцы говорят: поставщики обещают новый завоз со дня на день, и, возможно, стоимость сахара-песка снова вырастет.


Источник: Tengrinews.kz
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