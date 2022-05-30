Неправильно заваренный чай может привести к раку - врач

Турецкий врач, специалист по внутренним болезням Осман Эрк в интервью изданию Sözcü рассказал, как правильно заваривать чай и когда его лучше всего пить, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ИноСМИ.



По словам профессора, при заваривании или после него чай не должен подвергаться воздействию высоких температур.



"Теин и дубильные вещества в составе чая после продолжительного кипячения могут утратить свои свойства и даже оказывать канцерогенное действие", - отметил доктор.



"Наличие горького привкуса говорит о том, что чай несвежий. С другой стороны, в Турции напиток пьют очень горячим. Особенно в таких регионах, как Эрзурум, Ардахан, Карс, обычным делом является рак пищевода, возникающий из-за употребления очень горячего чая", - сказал врач.



Специалист не советует класть в чай рафинированный сахар и другие подсластители. Напиток не следует пить во время или же сразу после еды.



"Единственное, что можно добавить, это лимонный сок, который повышает антиоксидантную активность чая и делает его более полезным напитком. При такой проблеме, как малокровие, полезен некрепкий чай с лимоном через час после еды", - рассказал он.