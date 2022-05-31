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Жертвам политических репрессий в Казахстане выплатят более 1,3 миллиарда тенге

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 09:49
Жертвам политических репрессий в Казахстане выплатят более 1,3 миллиарда тенге
Фото:akorda.kz
Более 1,3 миллиарда тенге выплатят жертвам политических репрессий в Казахстане 31 мая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Ежегодно 31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода.

По данным ведомства, с 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 16,1 миллиарда тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. Сообщается, что в этом году на эти цели предусмотрено более 1,3 миллиарда тенге.

Как напомнили в Минтруда, в результате политики по выявлению "врагов народа" в период с 1921 по 1954 год в Казахстане было осуждено 100 тысяч человек, к 25 тысячам из них была применена высшая мера наказания – расстрел.

Миллионы казахстанцев стали жертвами голода в 1932-33 годах. На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 миллионов человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру.

В 1930-1940 годах Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 миллион 200 тысяч человек.

Как отмечается, согласно действующему законодательству жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 2003 года выплачиваются единовременные денежные компенсации.

"За период с 2003 по 2021 год единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму 2,9 миллиарда тенге. Размер компенсации составляет от 2 385 тенге (3/4 МРП) до 318 000 тенге (100 МРП). На 2022 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 2,1 миллиона тенге", – сообщил директор департамента социальной помощи Аскар Ниязов.

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат выплачивается специальное государственное пособие (далее – СГП) в размере 1,07 месячного расчетного показателя (в 2022 году – 3 403 тенге).

"За период с 2005 года по 2021 год из республиканского бюджета СГП выплачено на сумму 13,2 миллиарда тенге. На выплату СГП в 2022 году запланировано 1,3 миллиарда тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая 2022 года составила 29 648 человек", – добавил Ниязов.

Реабилитированные граждане, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

- зачет времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы в спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии – в тройном размере;
- получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году;
- первоочередную установку телефонов;
- первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью, проживание в них на полном государственном обеспечении в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями;
- бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Кроме того, местные исполнительные органы по решению местных представительных органов вправе устанавливать за счет местных бюджетов дополнительные меры по оказанию материальной и других видов помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям и реабилитированным в соответствии с законодательством страны.

Так, ежегодно ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий.

Уточняется, что в 2022 году за счет средств местных бюджетов единовременная материальная помощь будет оказана 8 232 гражданам на сумму 182 миллиона тенге в размере от 3 278 тенге до 47 700 тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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