«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 31 Мая
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.39 KZT
  • €1 = 460.04 KZT
  • 1 RUB = 6.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Министр торговли Султанов признал дефицит сахара в Казахстане

Просмотров:545 Опубликовано: Сегодня, 13:01
Министр торговли Султанов признал дефицит сахара в Казахстане
Фото из открытых источников
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов назвал причину возникновения дефицита сахара в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Вице-премьер ответил на обращение одного из жителей Нур-Султана на портале "Открытый диалог". Ответ Султанова опубликован 30 мая.

"Дефицит сахара обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на экспорт сахара. В рамках решения Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года Республике Казахстан предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 350 тысяч тонн до 31 августа 2022 года.

Согласно данным АО "НК "КТЖ", в настоящее время на железнодорожных путях по территории Республики Казахстан перемещаются 152 вагона с сахаром (более 10 тысяч тонн), из них 58 вагонов на месте под выгрузкой, прибытие 94 вагонов до станции назначения ожидается в течение 7 суток", - сообщил Бахыт Султанов.

Заместитель премьер-министра отметил, что 27 мая в Нур-Султан поступило два вагона сахара (около 130 тонн) от нацкомпании "Продкорпорация", которая поставила сахар из Индии.

Также, по данным КТЖ, ожидается 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенным для переработки на сахарных заводах.

"30 мая текущего года сахар поступил в Нур-Султан. Сахар был закуплен торговой сетью "Магнум", который будет развозиться по торговым объектам и на следующий день в наличии на полках", - добавил вице-премьер.

27 мая в Министерстве сельского хозяйства заявляли, что в Казахстане нет дефицита сахара.

Ранее сообщалось, что в Уральске сахар исчез с полок магазинов. Там, где его еще можно найти, цена взлетела до 600 тенге за килограмм. Продавцы говорят: поставщики обещают новый завоз со дня на день и, возможно, стоимость сахара-песка снова вырастет.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 15:16
Наконец-то признал!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика