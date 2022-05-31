Министр торговли Султанов признал дефицит сахара в Казахстане

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов назвал причину возникновения дефицита сахара в Казахстане, передает Tengrinews.kz.



Вице-премьер ответил на обращение одного из жителей Нур-Султана на портале "Открытый диалог". Ответ Султанова опубликован 30 мая.



"Дефицит сахара обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на экспорт сахара. В рамках решения Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 года Республике Казахстан предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 350 тысяч тонн до 31 августа 2022 года.



Согласно данным АО "НК "КТЖ", в настоящее время на железнодорожных путях по территории Республики Казахстан перемещаются 152 вагона с сахаром (более 10 тысяч тонн), из них 58 вагонов на месте под выгрузкой, прибытие 94 вагонов до станции назначения ожидается в течение 7 суток", - сообщил Бахыт Султанов.



Заместитель премьер-министра отметил, что 27 мая в Нур-Султан поступило два вагона сахара (около 130 тонн) от нацкомпании "Продкорпорация", которая поставила сахар из Индии.



Также, по данным КТЖ, ожидается 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенным для переработки на сахарных заводах.



"30 мая текущего года сахар поступил в Нур-Султан. Сахар был закуплен торговой сетью "Магнум", который будет развозиться по торговым объектам и на следующий день в наличии на полках", - добавил вице-премьер.



27 мая в Министерстве сельского хозяйства заявляли, что в Казахстане нет дефицита сахара.



Ранее сообщалось, что в Уральске сахар исчез с полок магазинов. Там, где его еще можно найти, цена взлетела до 600 тенге за килограмм. Продавцы говорят: поставщики обещают новый завоз со дня на день и, возможно, стоимость сахара-песка снова вырастет.