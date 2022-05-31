«Искусали с ног до головы»: в Актобе 15 собак напали на девочку

От нападения 15 собак пострадала 13-летняя девочка в Актобе: они покусали и расцарапали ребенка, разодрали ее обувь и одежду. Подростка спас прохожий, сообщает Zakon.kz.



Инцидент, по данным издания «Диапазон», произошел еще 19 мая.



По словам мамы пострадавшей, на ребенка напали собаки, когда она возвращалась домой из школы.



За 4 минуты ей чуть ли ноги не отгрызли! Рост моей дочери 160 см, ей 13 лет. А если бы там проходил ребенок младше и ниже ростом? Представляете, что могло случиться?! К счастью, дочь заметил прохожий, он насчитал 15 собак, и даже маленькие собачки, которые не могли укусить, царапали ее! У нее на спине царапины от маленьких лап! – рассказала мама девочки.



Родительница уточняет, что на следующий день вернулась на место происшествия.



Нашла кроссовки дочери, сотовый телефон. Собаки прокусили даже кроссовки! В тот день последним был урок физкультуры, дочь была в трико. А если бы она была в капроновых колготках и легких босоножках? Они содрали с нее кроссовки, носки, трико порвали, футболку, кофту! Только на ногах у нее 21 шов, на голове еще три шва, – заключила женщина.