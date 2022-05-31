«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 31 Мая
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.67 KZT
  • €1 = 444.65 KZT
  • 1 RUB = 6.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Искусали с ног до головы»: в Актобе 15 собак напали на девочку

Просмотров:425 Опубликовано: Сегодня, 16:43
«Искусали с ног до головы»: в Актобе 15 собак напали на девочку
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
От нападения 15 собак пострадала 13-летняя девочка в Актобе: они покусали и расцарапали ребенка, разодрали ее обувь и одежду. Подростка спас прохожий, сообщает Zakon.kz.

Инцидент, по данным издания «Диапазон», произошел еще 19 мая.

По словам мамы пострадавшей, на ребенка напали собаки, когда она возвращалась домой из школы.

За 4 минуты ей чуть ли ноги не отгрызли! Рост моей дочери 160 см, ей 13 лет. А если бы там проходил ребенок младше и ниже ростом? Представляете, что могло случиться?! К счастью, дочь заметил прохожий, он насчитал 15 собак, и даже маленькие собачки, которые не могли укусить, царапали ее! У нее на спине царапины от маленьких лап! – рассказала мама девочки.

Родительница уточняет, что на следующий день вернулась на место происшествия.

Нашла кроссовки дочери, сотовый телефон. Собаки прокусили даже кроссовки! В тот день последним был урок физкультуры, дочь была в трико. А если бы она была в капроновых колготках и легких босоножках? Они содрали с нее кроссовки, носки, трико порвали, футболку, кофту! Только на ногах у нее 21 шов, на голове еще три шва, – заключила женщина.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика