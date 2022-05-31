Правительство не будет вводить ограничение на покупку сахара - Минторговли

Правительство не будет вводить ограничения для казахстанцев на покупку сахара в одни руки. Об этом заявил председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев заверил, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы как правительство никаких ограничений не вводим для населения по ограничению продажи в одни руки. Потому что дефицита нет, в полном объеме необходимом для населения мы сахар будем завозить.



Но есть торговая политика отдельных торговых сетей. Чтобы не получить дефицит в своей точке, возможно сеть будет вводить какое-то ограничение. Например 2-3 килограмма в одни руки. Я за торговые сети комментировать не могу", - сказал Казанбаев, отвечая на вопросы журналистов.