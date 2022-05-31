Инфляция в еврозоне достигла нового рекорда

Инфляция в еврозоне выросла до очередного рекордного уровня в мае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае ускорилась, по предварительной оценке, до исторического максимума 8,1 процента, в то время как в апреле она достигала 7,4 процента.
Доходность государственных облигаций еврозоны выросла, поскольку ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) постепенно будет повышать процентные ставки с июля и этого будет достаточно, чтобы укротить быстрый рост цен. Отмечается, что за последний год цены резко выросли по всей Европе, сначала из-за проблем с цепочками поставок после пандемии, а затем из-за конфликта в Украине.
Инфляция без учета цен на продовольствие и энергоносители ускорилась до 4,4 процента в годовом исчислении, в то время как еще более узкий показатель, который также исключает алкоголь и табак, ускорился до 3,8 процента в годовом исчислении с 3,5 процента в апреле.
"Мы механически обновляем наш прогноз инфляции в еврозоне и теперь ожидаем, что базовая инфляция в еврозоне достигнет пика на уровне 3,9 процента в годовом исчислении в июне, а общая инфляция достигнет пика на уровне 9,3 процента в годовом исчислении в сентябре", - говорится в аналитической записке Goldman Sachs.
Напомним, что инфляция в еврозоне растет рекордными темпами уже седьмой месяц.
Кроме того, инфляция потребительских цен в Великобритании впервые за почти 30 лет превысила пятипроцентную отметку.
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