Казахстан объявил о решении в отношении российских и белорусских перевозчиков

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о решении в отношении российских и белорусских грузоперевозчиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В сфере международных автомобильных перевозок в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков внутренним законодательством иногда вводятся ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на "перецепку". В Казахстане такие требования были введены в 2017 году приказом Министерства по инвестициям и развитию "Об утверждении Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в международном сообщении", пояснили в МИИР.



За нарушение данных требований в Казахстане штрафовали на 200 МРП (водителей автотранспортных средств) и 500 МРП (юридических лиц). При этом требования, запрещающие "перецепку", в равной степени распространяются как на иностранных, так и на казахстанских перевозчиков.



Аналогичные требования в России были установлены приказом министра транспорта от 14 октября 2015 года № 301 и в последующем новом приказе Минтранса РФ от 28 июля 2020 года № 259 "Об утверждении особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств". Штраф за нарушение данной нормы составляет 150 000 рублей, указали в министерстве.



"Недавно в связи с текущей геополитической ситуацией российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете "перецепки" до 1 января 2023 года.



В этой связи требование о запрете "перецепки" в Казахстане продолжает действовать.



После обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете "перецепки", которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и России 30 мая, казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации. Требование о запрете "перецепки" не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков так же - до начала следующего года", - сообщили в МИИР.



В настоящее время госорганы и организации Казахстана и России проводят консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения, отметили в министерстве.



При этом в МИИР напомнили, что законодательство Казахстана не ограничивает возможность осуществления перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из третьих стран. Для этих целей необходимо получение специального разрешительного документа.



Сегодня в Казахстане зарегистрировано порядка 40 компаний с общим парком транспортных средств в 3 тысячи единиц, которые обеспечивают перевозку грузов из Казахстана в европейские страны.