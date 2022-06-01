«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 01 Июня
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.67 KZT
  • €1 = 444.65 KZT
  • 1 RUB = 6.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан объявил о решении в отношении российских и белорусских перевозчиков

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:05
Казахстан объявил о решении в отношении российских и белорусских перевозчиков
Иллюстративное фото
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о решении в отношении российских и белорусских грузоперевозчиков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В сфере международных автомобильных перевозок в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков внутренним законодательством иногда вводятся ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на "перецепку". В Казахстане такие требования были введены в 2017 году приказом Министерства по инвестициям и развитию "Об утверждении Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в международном сообщении", пояснили в МИИР.

За нарушение данных требований в Казахстане штрафовали на 200 МРП (водителей автотранспортных средств) и 500 МРП (юридических лиц). При этом требования, запрещающие "перецепку", в равной степени распространяются как на иностранных, так и на казахстанских перевозчиков.

Аналогичные требования в России были установлены приказом министра транспорта от 14 октября 2015 года № 301 и в последующем новом приказе Минтранса РФ от 28 июля 2020 года № 259 "Об утверждении особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств". Штраф за нарушение данной нормы составляет 150 000 рублей, указали в министерстве.

"Недавно в связи с текущей геополитической ситуацией российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете "перецепки" до 1 января 2023 года.

В этой связи требование о запрете "перецепки" в Казахстане продолжает действовать.

После обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете "перецепки", которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и России 30 мая, казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации. Требование о запрете "перецепки" не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков так же - до начала следующего года", - сообщили в МИИР.

В настоящее время госорганы и организации Казахстана и России проводят консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения, отметили в министерстве.

При этом в МИИР напомнили, что законодательство Казахстана не ограничивает возможность осуществления перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из третьих стран. Для этих целей необходимо получение специального разрешительного документа.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано порядка 40 компаний с общим парком транспортных средств в 3 тысячи единиц, которые обеспечивают перевозку грузов из Казахстана в европейские страны.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика