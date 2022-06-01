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NCOC приостановила добычу нефти на месторождении Кашаган

Просмотров:730 Опубликовано: Сегодня, 11:26
NCOC приостановила добычу нефти на месторождении Кашаган
ФОТО: архив пресс-службы
Об этом в среду, 1 июня, сообщил оператор проекта.

Оператор проекта добычи нефти на месторождении Кашаган в Казахстане компания NCOC (North Caspian Operating Company) приостановила производственные работы в связи с плановым ремонтом с 1 июня на 45 дней, сообщает пресс-служба компании.

«С 1 июня компания NCOC останавливает свои производственные объекты на морском и наземном комплексе месторождения Кашаган на планово-предупредительный ремонт.

Планово-предупредительный ремонт представляет собой одно из наиболее важных мероприятий и предполагает полный останов производства на короткий период времени один раз в несколько лет для проведения ремонтных работ, предписываемых нормативными требованиями и производственными нуждами. Целью планово-предупредительного ремонта производственных объектов месторождения Кашаган является реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи, обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами РК, а также выполнение ряда работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности и надежности системы добычи. Масштабные работы, объемом более 2 млн человеко-часов, планируется выполнить в течение 45 дней», - подчеркнули в компании.

Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам, составляют от 9 до 13 миллиардов баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 1 )

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