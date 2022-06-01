Видим рост провокаций для привлечения внимания из-за рубежа - Токаев

Говоря о политической трансформации Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев указал на значительный рост провокаций из-за рубежа, передает Tengrinews.kz.
"Комплексная трансформация страны ведет к объективному росту политической активности граждан, которая зачастую сопровождается усилением популизма и преднамеренными спекуляциями на социальных ожиданиях со стороны различных деятелей. Мы видим значительный рост провокаций, нацеленных на привлечение к себе внимания из-за рубежа", - сказал Токаев в ходе выступления на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в Алматы.
Как подчеркнул Глава государства, необходимо понимать, что построение развитого демократического общества - это последовательная и системная работа, "а не использование громких лозунгов и обещание сиюминутных результатов".
"В нашей стране должна укорениться культура высокой политической ответственности. Именно такая культура выступает главным фактором в противодействии радикализму и популизму в политической сфере. Чего, к сожалению, у нас сейчас в избытке", - считает Президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что многое зависит от зрелости общества, сознательности и созидательного участия всех граждан.
"Потому что демократия - это ежедневный кропотливый труд каждого из нас. Данный постулат нуждается в постоянном и доходчивом разъяснении среди граждан, особенно среди молодежи. И роль научного сообщества здесь велика. Общереспубликанский референдум станет важной точкой отсчета в построении Нового Справедливого Казахстана", - заключил Глава государства.
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