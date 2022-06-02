Погоня в Нур-Султане: водитель КамАЗа напал на полицейских

Водитель КамАЗа устроил драку с полицейскими в Нур-Султане. Причиной стала погоня за грузовым автомобилем после ДТП, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Инцидент произошел 30 мая. Видео конфликта распространилось в соцсетях.
"30 мая в столице в 17:20 произошло ДТП с участием 39-летнего водителя автомашины КамАЗ, который пытался скрыться с места происшествия. В ходе преследования правонарушитель оказал неповиновение, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, допустив столкновение с патрульной автомашиной, а также оказал физическое сопротивление при задержании", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 380, части 3, пункту 1 УК "Применение насилия в отношении представителя власти, в отношении двух и более лиц".
"Постановлением суда подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - заявили в Департаменте полиции.
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