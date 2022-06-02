В июне в Казахстане стартует приём заявок на ипотеку под 2%

Приобрести можно будет как первичное, так и вторичное жилье сроком на 20 лет.



C 20 июня по 19 июля 2022 года на платформе otbasybank.kz будут приниматься заявки на участие в программе «Бакытты отбасы», сообщает пресс-служба Отбасы Банка. Принять участие в льготной программе смогут казахстанцы, состоящие на учете в акиматах городов и регионов по следующим категориям:



- многодетная семья;



- семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями;



- неполная семья (с момента расторжения брака должно пройти не менее трех лет).



Стоит отметить, что участникам программы «Бакытты отбасы» будут выдаваться займы по ставке 2% годовых при наличии первоначального взноса в размере 10% от суммы займа. Срок займа – до 20 лет. С помощью льготной ипотечной программы можно будет купить кредитное жилье, построенное по линии местных акиматов, или любое другое жилье по выбору кандидата (первичное, вторичное).



Максимальная сумма займа составит до 15 млн тенге в городах Нур-Султане, Алматы и их пригородных зонах, Шымкенте, Актау, Атырау и до 10 млн тенге в остальных регионах. Недвижимость должна приобретаться в том регионе, где заемщик стоит в очереди на жилье.