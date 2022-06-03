МИД предложило TikTok открыть представительство в Казахстане

Министерство иностранных дел предложило компании TikTok рассмотреть возможность открытия представительства в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Kazakh Invest.
Директор представительства TikTok в Восточной Европе Олег Соколов в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Алмасом Айдаровым и представителями нацкомпании Kazakh Invest заявил, что TikTok намерен расширять сотрудничество с Казахстаном.
Делегация компании посетила Казахстан для обсуждения вопросов, связанных с проектами в области образования, культуры, туризма и других вопросов развития платформы на территории Казахстана.
"Алмас Айдаров предложил рассмотреть возможность открытия представительства компании в Казахстане и сообщил о готовности оказать всестороннюю поддержку инициативам компании в стране", - говорится в сообщении.
По информации представителей TikTok, на сегодня более 7 миллионов зарегистрированных пользователей ежемесячно пользуются платформой в Казахстане. Олег Соколов отметил намерение компании TikTok усилить культурно-познавательный контент платформы на территории Казахстана, включая продвижение национальных театров и музеев.
По итогам встречи стороны договорились укреплять взаимное сотрудничество.
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