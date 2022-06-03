Сколько кандасов вернулось в Казахстан с начала года

Более 5,6 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
"По состоянию на 1 июня на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 5 679 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 93,5 тысячи этнических казахов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более половины кандасов (68,7 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 10,4 процента - из Китая, 8,8 процента - из Туркменистана, 2,6 процента - из Монголии и 9,5 процента - из других стран.
Прибывшие этнические казахи поселились в:
- Алматинской области - 31,1 процента; - Мангистауской области - 18,8 процента; - Туркестанской области - 10,3 процента; - Жамбылской области - 6,2 процента; - Алматы - 6 процентов; - Нур-Султане - 6,9 процента; - Шымкенте - 7,9 процента.
На 1 июня число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 63,2 процента, 22,8 процента человек моложе трудоспособного возраста и 14 процентов – пенсионеры.
"Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,4 процента имеют высшее образование, 40,3 процента - среднее специальное образование, 46,6 процента - общее среднее образование и 1,7 процента не имеют образования", - заключили в Минтруда.
Напомним, термином "кандас" в Казахстане заменили слово "оралман". Соответствующий закон подписал Президент Касым-Жомарт Токаев. В переводе с казахского это слово означает "соплеменник".
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