Участникам январских беспорядков в Таразе вынесли приговор

АЛМАТЫ, 3 июн — Sputnik. В суде № 2 города Тараз рассмотрено уголовное дело в отношении 8-х подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках.
Дело рассматривали по статье о массовых беспорядках, передает пресс-служба Жамбылского областного суда. Суд установил, что 4 января 2022 года 8 человек принимали участие в массовых беспорядках в Таразе, с применением силы, актов вандализма, разрушения, уничтожения имущества, неподчинения требованиям сотрудников полиции. Подсудимые вместе с группой протестующих принимали активное участие в беспорядках, не подчиняясь законным требованиям полиции и военных, мобилизованных для обеспечения общественной безопасности. Таким образом они причинили ущерб здоровью сотрудников правоохранительных органов и материальный ущерб.
Как сообщили в пресс-службе, дело поступило в суд с процессуальным соглашением. Прокурор просил назначить наказание подсудимым – 4 года лишения свободы. Потерпевшие не возражали против заключения процессуального соглашения и просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Подсудимые вину признали, относимость и допустимость доказательств по делу, объем причиненного ущерба не оспаривали.
При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами: чистосердечное раскаяние и отсутствие судимости. С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, подсудимым окончательно назначили по 4 года лишения свободы каждому условно с установлением пробационного контроля. Приговор в законную силу не вступил.
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