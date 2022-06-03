Челах подал прошение Токаеву

Он просит пересмотреть его дело, передает inbusiness.kz.



Надежда на пересмотр дела, как говорят родные Владислава Челаха, появилась после январских событий - арестов высокопоставленных лиц, отстранения людей из ближайшего окружения бывшего президента и намерения нынешнего президента построить "новый Казахстан", пишет "Радио азаттык".



В марте этого года Челах отправил Касым-Жомарту Токаеву прошение на 12 листах. Он описал то, что видел и испытал сам, но о чем, как говорят родные, ему не дали сказать в суде. Челах просит о пересмотре дела. Близкие тоже писали прошение президенту, в Генпрокуратуру, Верховный суд и парламент, но им приходили отписки.



28 мая 2012 года на посту "Арканкерген" на казахстанско-китайской границе были убиты 15 человек - 14 военнослужащих и егерь расположенного по соседству охотничьего хозяйства. Виновным был признан солдат-срочник Владислав Челах, которого приговорили к пожизненному сроку.



На момент приговора карагандинцу Владиславу Челаху было 20 лет. Его призвали в армию в ноябре 2011 года. По словам родных, он хотел служить в пограничных войсках. Планировал устроиться на работу в органы КНБ.



С марта 2013 года Челах содержится в тюрьме для пожизненно осужденных в Житикаре Костанайской области, так называемом "Черном беркуте".



29 марта этого года Владимир Челах, дед осужденного, ездил к внуку на свидание. В год разрешаются три краткосрочных свидания, по два часа, и три посылки. Разрешены разговоры по таксофону с родными. В тюрьме Челах, по словам его деда, вызубрил Уголовный кодекс, отучился на метеоролога, выучил греческий язык, пособия по которому ему отправлял дед - грек по национальности. Много читает, занимается творчеством: лепит из хлеба и красок поделки, рисует.