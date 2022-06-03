«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 03 Июня
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.95 KZT
  • €1 = 464.13 KZT
  • 1 RUB = 6.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Гендиректор "Яндекса" подал в отставку из-за санкций ЕС

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 21:11
Гендиректор "Яндекса" подал в отставку из-за санкций ЕС
Фото: forbes.ru
Соучредитель "Яндекса", уроженец Казахстана Аркадий Волож, ушел с поста исполнительного и генерального директора материнской компании Yandex NV после введения против него персональных санкций Евросоюза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Лига. Бизнес".

ЕС ввел персональные санкции против Воложа в рамках шестого пакета. Ни "Яндекс", ни дочерние компании группы не внесены в санкционные списки Европейского союза, США или Великобритании.

Волож не является держателем контрольного пакета акций "Яндекса", и, следовательно, санкции не применяются к Yandex NV или ее дочерним компаниям.

После введения персональных санкций против Воложа акции "Яндекса" упали на 13 процентов.

Ранее Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и бывшей жены Путина.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика