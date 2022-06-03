Гендиректор "Яндекса" подал в отставку из-за санкций ЕС

Соучредитель "Яндекса", уроженец Казахстана Аркадий Волож, ушел с поста исполнительного и генерального директора материнской компании Yandex NV после введения против него персональных санкций Евросоюза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Лига. Бизнес".



ЕС ввел персональные санкции против Воложа в рамках шестого пакета. Ни "Яндекс", ни дочерние компании группы не внесены в санкционные списки Европейского союза, США или Великобритании.



Волож не является держателем контрольного пакета акций "Яндекса", и, следовательно, санкции не применяются к Yandex NV или ее дочерним компаниям.



После введения персональных санкций против Воложа акции "Яндекса" упали на 13 процентов.



Ранее Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и бывшей жены Путина.