Что можно и чего нельзя делать с флагом Казахстана

В День государственных символов Республики Казахстан Tengrinews.kz напоминает, как нужно обращаться с флагом страны, что разрешено, а что нет и как не попасть в ситуацию, в которую попал рэпер Shiza.



В 2015 году астанчанин Жандос Курманбаев, радуясь победе казахстанского боксера Геннадия Головкина над британцем Мартином Мюрреем, вывесил с балкона своей квартиры государственный флаг Казахстана. За это его оштрафовали на 396 тысяч тенге. Решение властей вызвало большой резонанс в обществе и резкую критику юристов. С тех пор многое изменилось, в 2020 году по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева закон о государственных символах пересмотрели, а возможности по использованию флага для граждан расширили.



Как можно использовать флаг



Теперь государственный флаг можно использовать, устанавливать, размещать физическим и юридическим лицам в зданиях, в жилых и нежилых помещениях, в том числе на балконах, и в местах проведения торжественных мероприятий в целях выражения патриотических чувств, казахстанской идентичности, поддержки достижений страны, ее граждан.



Также неважны теперь архитектурные особенности здания, то есть неважно, одноэтажное здание или многоэтажное. Сейчас физические лица могут использовать государственный флаг, размещаемый на зданиях, в темное время суток без освещения. Раньше это было запрещено.



Флаг можно размещать и на иных материальных объектах, к примеру на госномерах. Исключение составляют предметы одноразового использования.



Но в законе есть важная оговорка. Используемый флаг, независимо от его размеров, должен соответствовать национальному стандарту. Не допускается использование государственного флага с нарушением требований национального стандарта.



Какие требования предъявляют к государственному флагу



В соответствии с законом "О государственных символах" государственный флаг Казахстана должен представлять собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым парящий орел. У древка флага - национальный орнамент в виде вертикальной полосы. Изображение солнца, его лучей, орла и орнамента должно быть цвета золота. Соотношение ширины флага к его длине - 1:2.



Как нельзя использовать флаг



Мы уже знаем, что нельзя использовать флаг, который не соответствует национальному стандарту. Есть и другие ограничения.



Государственный флаг не может быть использован физическими и юридическими лицами в качестве предмета для надругательства.



Также в Казахстане запрещено:



- приспускать флаг в знак уважения к человеку или предмету;

- выставлять его кантоном вниз, за исключением подачи сигнала бедствия;

- выставлять флаг так, чтобы он задевал что-либо расположенное под ним: землю, пол, воду и так далее;

- нести древко флага горизонтально, флаг всегда должен нестись под углом;

- закреплять и выставлять флаг таким образом, чтобы он мог повредиться или испачкаться;

- писать и рисовать что-либо на флаге;

- заворачивать что-либо во флаг;

- использовать в качестве одежды, постельного белья и драпировок, использовать в костюме или на спортивной форме, в то же время изображение флага может быть пришито к форме членов патриотических организаций, военных, полицейских и пожарных;

- печатать его изображение на салфетках, коробках и других предметах одноразового использования.



Какое наказание грозит за запрещенное использование флага



В статье 418 Кодекса об административных правонарушениях говорится, что за изготовление Государственного флага и Государственного герба Республики Казахстан, не соответствующих требованиям национального стандарта, положен штраф для физлиц - 25 МРП, для должностных лиц, ИП и некоммерческих организаций - 50 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – 75 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 200 МРП.



При повторном нарушении штраф увеличивается вдвое.



Использование, установление, размещение флага и герба с нарушением закона влечет предупреждение или штраф от 5 МРП для физлиц, до 35 МРП - для субъектов крупного предпринимательства.



В статье 458 КоАП говорится, что за нарушение порядка использования флага и герба, а также использования и исполнения гимна положен штраф штраф в размере 50 МРП.



Также в Казахстане предусмотрено наказание для тех, кто не использовал госсимволы тогда, когда это было обязательным.



"Неиспользование государственных символов в случаях, когда их использование является обязательным, влечет штраф на должностных лиц в размере 50 МРП", - говорится в статье.



Повторное нарушение также удваивает размер штрафа.



Отметим, что размер МРП для штрафных санкций в 2022 году составляет 3 063 тенге.