Бизнес Абрамовича продадут за 543 тенге - СМИ

По данным Financial Times, британский оператор связи Truphone, принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продан по рекордно низкой цене - один фунт стерлингов (543 тенге), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.



Решение о продаже Truphone, по данным издания, принято на фоне введения санкций в отношении Абрамовича британскими и европейскими властями. Уточняется, что российскому олигарху принадлежат 23 процента акций компании. Остальные принадлежат его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.



По информации собеседников Financial Times, покупателями станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными автомобилями, и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос, который ранее уже имел отношение к сфере телекоммуникаций. При этом Коч получит 90 процентов акций, в то время как Куссиосу достанется 10 процентов.



Как сообщает FT, в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 миллионов фунтов стерлингов (12,4 миллиона долларов), а также погасят ее долги.



Отмечается, что, по условиям сделки, в случае, если стоимость компании вырастет, нынешние владельцы получат до трети средств, которые они изначально инвестировали в Truphone.



По данным издания, сделка будет заключена уже в июне.



Ранее футбольный клуб "Челси" Романа Абрамовича официально продали группе американского миллиардера Тодда Боэли за 5,3 миллиарда долларов.