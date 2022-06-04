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Бизнес Абрамовича продадут за 543 тенге - СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:07
Бизнес Абрамовича продадут за 543 тенге - СМИ
Фото ©РИА Новости
По данным Financial Times, британский оператор связи Truphone, принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продан по рекордно низкой цене - один фунт стерлингов (543 тенге), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.

Решение о продаже Truphone, по данным издания, принято на фоне введения санкций в отношении Абрамовича британскими и европейскими властями. Уточняется, что российскому олигарху принадлежат 23 процента акций компании. Остальные принадлежат его партнерам по горно-металлургической компании Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову.

По информации собеседников Financial Times, покупателями станут немецкий бизнесмен Хакан Коч, занимающийся подержанными автомобилями, и его партнер по бизнесу Пиррос Куссиос, который ранее уже имел отношение к сфере телекоммуникаций. При этом Коч получит 90 процентов акций, в то время как Куссиосу достанется 10 процентов.

Как сообщает FT, в рамках сделки нынешние владельцы Truphone обязуются инвестировать в компанию более 10 миллионов фунтов стерлингов (12,4 миллиона долларов), а также погасят ее долги.

Отмечается, что, по условиям сделки, в случае, если стоимость компании вырастет, нынешние владельцы получат до трети средств, которые они изначально инвестировали в Truphone.

По данным издания, сделка будет заключена уже в июне.

Ранее футбольный клуб "Челси" Романа Абрамовича официально продали группе американского миллиардера Тодда Боэли за 5,3 миллиарда долларов.


Источник: Tengrinews.kz
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