Казахстанцев ударили электрошокером в Узбекистане: уволены полицейские

Сотрудников полиции Узбекистана уволили за применение силы к казахстанским туристам в Самарканде, передает Tengrinews.kz со ссылкой на УзА.



"Двое сотрудников уволены из полиции и в отношении них прокуратура возбудила уголовное дело", – сообщалось на пресс-конференции с участием главы МВД Самаркандской области.



В отношении экс-полицейских расследуют дело по части 1 статьи 206 УК Узбекистана – "Превышение власти или должностных полномочий".



Напомним, в Самарканде сотрудники правоохранительных органов задержали туристов из Казахстана и применили электрошокеры. В МВД заявили, что по данному факту проводится служебное расследование.