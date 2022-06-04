Россия снимет ограничения по COVID на въезд для иностранцев

Россия снимет эпидемиологические ограничения на въезд иностранцев, прибывающих воздушным и морским путем, с 14 июня, передает Tengrinews.kz.



Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.



РФ также снимет ограничения для граждан Узбекистана, которые пребывают железнодорожным транспортом.



В Оперштабе приняли решение возобновить железнодорожные рейсы из Ташкента в Самару и Волгоград. Поезда будут ходить один раз в неделю.



Ранее Япония решила отменить карантин для прибывающих из 98 стран, в том числе России. Также повышен лимит въезда: с 10 до 20 тысяч человек в сутки. Уточняется, что обе меры стали возможны в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и большой долей привитых от коронавируса среди местных жителей.