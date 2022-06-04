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Казахстан меняет название своей экспортной нефти из-за антироссийских санкций

Просмотров:459 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Казахстан меняет название своей экспортной нефти из-за антироссийских санкций
Фото из открытых источников
Астана. 4 июня. КазТАГ – Казахстан меняет название своей экспортной нефти из-за антироссийских санкций, сообщает Reuters.

«В связи с недавними значительными геополитическими изменениями (…) и во избежание негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты с июня 2022 года применяется следующее название сорта – KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)», - сообщили в компании «СНПС-Актобемунайгаз», осуществляющей транзит нефти через российские порты.

Как отмечается, четыре источника в казахстанских нефтяных компаниях, осуществляющих транзит через российские морские порты, также подтвердили переименование своей продукции и добавили, что официальное изменение на KEBCO вступит в силу с 6 июня.

Согласно одному источнику, министерство энергетики Казахстана собирается запросить у правительства разрешение на официальное использование нового сорта. При этом, в самом минэнерго отказались комментировать этот вопрос.

Российская экспортная смешанная сырая нефть (REBCO) или Urals, флагманская сырая нефть России, отгружаемая из западных портов государства, в последнее время столкнулась с проблемой реализации, особенно среди европейских покупателей, из-за западных санкций и инициативных санкций со стороны европейских компаний. Ранее на этой неделе ЕС объявил эмбарго на импорт российской нефти с конца 2022 года.

Казахстан использует российские морские порты в качестве транзитного маршрута для 20% своего экспортного потока нефти, экспортировав около 13,3 млн тонн в 2021 году, в то же время нефть из Казахстана технически не подпадает под санкции Запада. По словам трейдеров, казахстанские поставки неоднократно ошибочно принимались за российские.

«Это вынужденная мера, чтобы наша нефть не попала под санкции, а в ее названии четко указана страна происхождения в документах. В противном случае у нас проблемы с открытием аккредитивов», - сказал трейдер, занимающийся транзитом казахстанской нефти через российские порты.

По словам источников, казахстанские нефтедобытчики надеются добиться более высоких цен на свою нефть и облегчить ее продажу, если в документах будет четко указано, что она не из России.

Дисконт нефти Urals к устаревшей Brent с конца марта упал до исторического минимума – более $30 за баррель.


Источник: kaztag.kz
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