«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 04 Июня
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.95 KZT
  • €1 = 464.13 KZT
  • 1 RUB = 6.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Раскрыта неожиданная польза жвачки

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Раскрыта неожиданная польза жвачки
Фото из открытых источников
Врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко рассказал о свойствах жевательной резинки с сахарозаменителями, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ura.ru.

Стоматолог Антипенко заявил, что жвачка без сахара уничтожает бактерии в полости рта.

Антипенко призвал отказаться от употребления жвачки с сахаром. Эксперт раскрыл неожиданную пользу этого продукта без сахара и заявил, что он ослабляет бактерии в полости рта и уничтожает их.

"Бактерия воспринимает молекулу сахарозаменителя как сахар и пытается ее переварить, но энергии бактерий на переваривание этой молекулы сахарозаменителя уходит во много раз больше, чем она получает в результате переваривания. То есть бактерия сама себя изматывает в конце концов и становится либо ослабленной, либо погибает", - объяснил медик.

Специалист добавил, что жевательная резинка с сахаром действует как конфета и способствует формированию кариозных поражений. "А так жевательная резинка - штука крайне полезная, я очень рекомендую ее жевать, но обязательно без сахара", - заключил стоматолог.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика