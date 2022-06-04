Раскрыта неожиданная польза жвачки

Врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко рассказал о свойствах жевательной резинки с сахарозаменителями, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ura.ru.
Стоматолог Антипенко заявил, что жвачка без сахара уничтожает бактерии в полости рта.
Антипенко призвал отказаться от употребления жвачки с сахаром. Эксперт раскрыл неожиданную пользу этого продукта без сахара и заявил, что он ослабляет бактерии в полости рта и уничтожает их.
"Бактерия воспринимает молекулу сахарозаменителя как сахар и пытается ее переварить, но энергии бактерий на переваривание этой молекулы сахарозаменителя уходит во много раз больше, чем она получает в результате переваривания. То есть бактерия сама себя изматывает в конце концов и становится либо ослабленной, либо погибает", - объяснил медик.
Специалист добавил, что жевательная резинка с сахаром действует как конфета и способствует формированию кариозных поражений. "А так жевательная резинка - штука крайне полезная, я очень рекомендую ее жевать, но обязательно без сахара", - заключил стоматолог.
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