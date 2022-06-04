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Девушка решила выйти замуж за саму себя в Индии

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 18:16
Девушка решила выйти замуж за саму себя в Индии
Фото из открытых источников
Жительница индийского города Вадодара, штат Гуджарат, решила выйти замуж за себя, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

24-летняя Кшама Бинду выбрала место проведения свадьбы и назначила дату. Женщина собралась провести церемонию с соблюдением всех ритуалов, включая принятую в индуизме саатферу, когда жених и невеста семь раз обходят священный огонь, произнося определенные обеты. Кроме того, она написала пять клятв, которые даст себе.

"Это будет первый случай сологамии, или заключения брака с собой, в штате Гуджарат. Бинду подчеркнула, что ее решение символизирует любовь к себе. "Я никогда не хотела выходить замуж. Но я хотела стать невестой. Поэтому я решила выйти замуж за себя", - сказала она.

Женщина отметила, что много читала о сологамии в Интернете, но не смогла найти ни одного примера в Индии. "Возможно, я буду первой, кто покажет пример любви к себе в нашей стране", - подчеркнула она.

Бинду назвала будущую свадьбу актом самопринятия. "Свадьба с собой - обязательство быть приверженным себе и безоговорочно любить себя. Люди женятся на тех, кого они любят. Я люблю себя, поэтому устраиваю свадьбу", - пояснила индианка.

Она отметила, что таким образом хочет показать, что женщины имеют значение. Родители женщины поддержали ее решение. После свадьбы она отправится в двухнедельный медовый месяц на Гоа.


Источник: Tengrinews.kz
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