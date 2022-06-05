Январские события: Токаев ответил на вопрос о 20 тысячах террористов

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал озвученную ранее информацию об участии 20 тысяч террористов в январских событиях, передает Tengrinews.kz.



"Что касается 20 тысяч, эта цифра была предоставлена бывшими руководителями правоохранительных органов, речь шла о всей стране. Вы знаете, что в 13 городах одновременно были предприняты бандитские вылазки против власти с целью нарушения общественного порядка. Сейчас 5,5 тысячи уголовных дел было возбуждено, 500 уголовных дел были направлены в суд", - сказал Глава государства.



Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что лишь 23 человека привлечены к реальным срокам.



"Это говорит о том, что мы очень тщательно подходим к расследованию этого трагического случая. Как я уже сказал, мы уверены в том, что повторения рецидива трагического января в нашей стране не будет. И залог этого, кстати говоря, сегодняшний референдум. Мы соответствующие уроки извлекли", - добавил Президент