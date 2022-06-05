Байден выдвинул кандидатуру на пост посла США в Казахстане

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Даниэля Розенблюма на пост чрезвычайного и полномочного посла в Республике Казахстан, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Президент Джо Байден объявил о своем намерении назначить следующих лиц в качестве ключевых лидеров своей администрации: Даниэль Н. Розенблюм, кандидат на пост чрезвычайного и полномочного посла в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.
Розенблюм занимал должность посла США в Узбекистане с 2019 года.
С июля 2014 года по июль 2018 года он работал заместителем помощника госсекретаря в бюро государственного департамента по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
Посол США в Казахстане Уильям Мозер завершил свою дипломатическую миссию в сентябре 2021 года. С октября прошлого года обязанности посла США исполняет Джуди Куо.
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