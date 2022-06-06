Как "беби-бум" в Казахстане может повлиять на экономику страны

Экономисты рассказали, как увеличивающаяся из года в год рождаемость в стране может повлиять на экономическую и социальную ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Напомним, что, по данным статистики, с 2020 года в Казахстане продолжается "беби-бум" - резкий рост рождаемости. В 2021 году в стране родилось 446,5 тысячи младенцев - на 4,6 процента больше, чем в прошлом году. При этом за 2020 год рождаемость увеличилась сразу на 11 процентов в сравнении с 2019-м. По тем же данным, коэффициент суммарной рождаемости достиг 3,32, то есть на одну женщину приходится в среднем уже более трех детей. При этом 28 процентов от общей численности новорожденных в 2021 году были рождены в многодетных семьях.



Экономист и основатель экспертной платформы Ekonomist.kz Касымхан Каппаров рассказал, что на уровне государственной политики главной проблемой высокой рождаемости может стать то, что при расчетах индикаторов экономического роста у правительства Казахстана нет привязки темпов этого роста к росту рождаемости.



В 2021 году рост экономики страны составил 4 процента, а при этом рост рождаемости - 4,6 процента. При рождаемости, опережающей экономический рост, ВВП на душу населения будет снижаться. Кроме того, это приведет к росту расходов на строительство инфраструктуры - объектов медицины, школ, детских садов и увеличения числа грантов на высшее образование.



"С точки зрения экономики у высокой рождаемости есть как плюсы, так и минусы. Негативные факторы - это рост нагрузки на бюджет, а также потенциальный рост молодежной безработицы, которая уже сейчас является большой проблемой для Казахстана. Позитивные факторы - это рост внутреннего рынка и появление новых трудовых ресурсов, для того чтобы поддерживать экономический рост. Но для этого, опять же, нужно выровнять уровень доходов, нужны опережающий рост экономики и более эффективная система социальной поддержки", - рассказал аналитик.



По словам Каппарова, факт того, что каждый четвертый новорожденный рождается в многодетной семье, еще больше усугубляет проблему роста бедности среди этих семей. Рост числа новорожденных будет влиять на социальную нагрузку, будет необходимо увеличение социальной поддержки таких семей, как прямой, так и косвенной. Под прямой поддержкой понимается увеличение прямых выплат со стороны государства в виде адресной социальной помощи и других инструментов. Косвенная поддержка - это строительство необходимой инфраструктуры, которое должно успевать за рождаемостью. В первую очередь, по словам экономиста, будет необходимо строить такую инфраструктуру в сельской местности, где проживает наибольшее число семей с большим количеством детей.



"Вопрос роста социальной инфраструктуры зависит от децентрализации бюджетов и расширения полномочий местных органов. Хотя сейчас стоит вопрос о децентрализации, местные органы не имеют достаточных полномочий для перераспределения бюджетов, что не позволяет гибко и оперативно реагировать на изменения на местах, включая рост рождаемости. В целом в государстве на уровне политики отсутствует единое понимание мер по стимулированию и поддержке высокой рождаемости. Государство пытается частично решить проблемы через создание социальных рабочих мест, а также предоставление ипотеки для разных групп населения. На уровне государства отсутствует стратегия стимулирования рождаемости и обеспечения равного доступа к социальным услугам для всех граждан", - добавил Каппаров.



Экономист Арман Бейсембаев отметил, что с точки зрения демографической ситуации рост рождаемости - это хорошо, но остается вопрос того, насколько действующая экономическая система страны способна обеспечить такое количество населения. По мнению эксперта, текущая экономическая система, сформировавшаяся за последние 30 лет, просто не может "прокормить" такое количество людей. Молодые люди, выходя на рынок труда, не имеют ни работы, ни жилья, ни необходимых объектов инфраструктуры. Со взрослением ребенка его потребности только растут, а инфраструктура крупных городов страны просто не может их все удовлетворить.



"Тот приток молодежи, который мы сейчас наблюдаем, - это дети, родившиеся в 2000-е годы, на волне высокой рождаемости. Это тенденция не последних двух лет, она продолжается с начала 00-х и только нарастает. Более заметной она стала только с 2014 года, когда стали говорить о многодетных семьях, но это не значит, что до этого рождаемость не росла. Ребенок растет, ему нужно идти в детский сад, но уже сейчас мы видим, что мест в садах не хватает. Затем ребенку нужно идти в школу, и в результате у нас учатся по 40-50 человек в классах, а классы с обозначением последними буквами алфавита уже не редкость. С 91-го года, количество школ у нас только сокращалось, а население росло. Сейчас необходимо резко наращивать темпы строительства новых объектов социальной инфраструктуры", - отметил эксперт.



По словам Армана Бейсембаева, экономическая система Казахстана сейчас не может "переварить" такое количество людей. Она не может дать им достойное образование и работу. В результате растет число безработной молодежи, которая влияет на рост преступности и социальной напряженности. Чтобы решить эту проблему, нужно уже сейчас вкладывать немалые средства в строительство новых детских садов, школ, открытие вузов и принять меры для роста малого и среднего бизнеса, чтобы создавать новые рабочие места.



"К сожалению, текущей экономической системе такое количество населения "попросту не нужно". В процветающих странах с преимущественно сырьевой экономикой, живущих за счет экспорта нефти, как правило, небольшое население. К примеру, в Арабских Эмиратах живет всего около 3 миллионов человек (Прим. - Официально население больше, но большинство жителей - рабочие мигранты из стран Азии), в Норвегии живет всего 5,3 миллиона человек. Если мы хотим иметь такой же уровень жизни, как в этих странах, то у нас должно жить не больше 5 миллионов человек. Это звучит жестоко и бездушно, но таковы экономические реалии. Конечно, помимо населения, также имеют значение политическое устройство общества, уровень коррупции и другие факторы. Возможно, если бы у нас действовала либерально-демократическая политическая система с соответствующей экономикой, то уровень жизни был бы значительно выше", - считает эксперт.



По словам Армана Бейсембаева, чтобы обеспечить потребности растущего населения в государстве, надо создавать более эффективную экономику. Он отметил, что Президент Казахстана движется в этом направлении