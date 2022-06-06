Озвучены предварительные итоги референдума в Казахстане

В Центральной комиссии референдума озвучили предварительные итоги республиканского референдума, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По состоянию на 08:00 6 июня завершился подсчет голосов на 10 012 избирательных участках во всех регионах страны и за рубежом. Голосование по конституционным поправкам носило всенародный характер. В соответствии со статьей 31 Конституционного закона "О республиканском референдуме", если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих такое право, референдум считается состоявшимся. Изменения в Конституцию, вынесенные на референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы", - сообщил на брифинге председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.



По предварительным данным, за проголосовали 77,18 процента граждан. Против поправок - 18,66 процента. 2,58 процента бюллетеней признали недействительными. 1,58 процента бюллетеней не учли при подсчете голосов.



Из 11 734 642 граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 7 986 293 человека. Явка составила 68,06 процента.



"Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответа, то есть признаны действительными, однако не учитываются по закону, при подсчете голосов составило 1,58 процента, или 125 859 бюллетеней. Остальные бюллетени, а это бюллетени неустановленного образца либо в которых невозможно определить волеизъявление голосовавших, признаны по закону недействительными. Число таких бюллетеней составило 2,58 процента, или 206 096 бюллетеней", - пояснил он.



Территориальные избирательные комиссии в течение двух дней после подсчета голосов по закону должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону. После этого итоги республиканского референдума будут установлены на заседании ЦРК.



5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию.



В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (Всего на референдум выносится 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".