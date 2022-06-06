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Зерновой союз: Нашим производителям грозит банкротство, если в стране введут экспортную пошлину

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:08
Зерновой союз: Нашим производителям грозит банкротство, если в стране введут экспортную пошлину
Иллюстративное фото
Зерновой союз Казахстана проанализировал влияние экспортной пошлины на доходы казахстанских и российских производителей.

Если в стране официально введут экспортную пошлину, то доходы зернопроизводителей существенно сократятся, а рентабельность производства пшеницы в Казахстане будет заметно ниже чем в РФ. Это может привести к банкротству отечественных компаний, сообщает пресс-служба Зернового союза Казахстана.

В Зерновом союзе сравнили влияние экспортной пошлины на доходы производителей в России и Казахстане. Для последних вывод оказался неутешительным.

"Если введут пошлину, то полная себестоимость пшеницы сложится выше производственной и доход отечественного зернопроизводителя будет ниже 42 долларов за тонну. В РК рентабельность производства по прямым затратам составляет 16,7% без применения экспортной пошлины, а в РФ – 13,4%, но уже с учётом пошлины", – пояснили в ЗСК.

Фактически экспортная пошлина в стране уже введена: экспортёр обязан продавать пшеницу АО "Продкорпорация" по фиксированной цене (10% от объёма планируемого экспорта). Таким образом, разница между закупочной и фиксированной стоимостью доходит до 54 тысяч тенге за тонну, подчеркнули в союзе.

Россия продаёт пшеницу в 102 страны мира, а Казахстан – только в 16. Более того, на формирование экспортных цен большое влияние оказывает низкая платёжеспособность основных покупателей казахстанской пшеницы: Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Ситуация на рынке и так ставит отечественных зернопроизводителей в трудное положение, а официальный ввод экспортной пошлины может и вовсе оставить их на грани банкротства, заключили в Зерновом союзе.


Источник: informburo.kz
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