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Английский язык в школах будут изучать только с третьего класса – министр образования

Просмотров:723 Опубликовано: Вчера, 17:28
Английский язык в школах будут изучать только с третьего класса – министр образования
Иллюстративное фото
С первого класса дети будут изучать только один или два языка.

Школьники в Казахстане не будут изучать три языка с первого класса, заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в интервью Nur.kz.

По его словам, в школах с казахским языком обучения с первого класса будут изучать только казахский язык, с русским языком обучения – казахский и русский языки.

"Проведя исследования и анализ мы увидели, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно – это неэффективно. Мы приняли решение по этому вопросу и уже ведём работу над тем, чтобы в школах с казахским языком обучения в первом классе ребёнок изучал только один язык – казахский, то есть сначала научился читать и писать на своём родном языке. Во втором классе в программу добавляется русский язык, а в третьем – английский. Что касается школ с русским языком обучения, то там, соответственно, в первом классе будет русский и государственный язык, а английский так же – с третьего класса", – сказал министр.

По его словам, с точки зрения методологии, это обоснованно, такие исследования и рекомендации уже были.

Глава МОН отметил, что с этого года планируется разделить предмет "Художественный труд" на два разных предмета: "Труд" и "Изобразительное искусство". Ведётся подготовительная работа по разделению в школах с 2024 года предмета "Казахский язык и литература".

"В казахских школах давно поднимается вопрос по отдельному предмету "Мировая литература" – и это справедливое замечание. Не только казахскую и русскую литературу, но и мировую должны знать наши дети", – сказал министр образования.

Он добавил, что убирать третий час физкультуры из школьного расписания пока не будут.


Источник: nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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Aleksa-N (Посетители) Вчера, 18:21
То есть первоклассники которые уже изучали в 1 классе английский , во втором классе не будут. А в 3 опять будут.

К учебникам по английскому языку для 1 класса очень много вопросов. Мало того , что много ошибок, так еще и ребенок должен сам уметь читать по английски. Если родители совсем не знают английского, то очень сложно. Казахский язык тоже бежит вперед. Дети не знают как произносятся специфические звуки, а их заставляют читать.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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babe (Посетители) Вчера, 17:54
Хоть какие-то разумные действия! Правда ещё очень много недоработок, но будем надеяться , что сложившаяся система образования будет усовершенствована!
 
 

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