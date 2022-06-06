Английский язык в школах будут изучать только с третьего класса – министр образования

С первого класса дети будут изучать только один или два языка.
Школьники в Казахстане не будут изучать три языка с первого класса, заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в интервью Nur.kz
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По его словам, в школах с казахским языком обучения с первого класса будут изучать только казахский язык, с русским языком обучения – казахский и русский языки.
"Проведя исследования и анализ мы увидели, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно – это неэффективно. Мы приняли решение по этому вопросу и уже ведём работу над тем, чтобы в школах с казахским языком обучения в первом классе ребёнок изучал только один язык – казахский, то есть сначала научился читать и писать на своём родном языке. Во втором классе в программу добавляется русский язык, а в третьем – английский. Что касается школ с русским языком обучения, то там, соответственно, в первом классе будет русский и государственный язык, а английский так же – с третьего класса", – сказал министр.
По его словам, с точки зрения методологии, это обоснованно, такие исследования и рекомендации уже были.
Глава МОН отметил, что с этого года планируется разделить предмет "Художественный труд" на два разных предмета: "Труд" и "Изобразительное искусство". Ведётся подготовительная работа по разделению в школах с 2024 года предмета "Казахский язык и литература".
"В казахских школах давно поднимается вопрос по отдельному предмету "Мировая литература" – и это справедливое замечание. Не только казахскую и русскую литературу, но и мировую должны знать наши дети", – сказал министр образования.
Он добавил, что убирать третий час физкультуры из школьного расписания пока не будут.