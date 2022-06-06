Казахстан снова запускает репатриационные авиарейсы из Украины

Эвакуация граждан, как и ранее, будет проходить через Польшу.



Оставшихся в Украине казахстанцев будут доставлять самолетами компании Air Astana. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте «Адилет».



«В соответствии с подпунктом 56) пункта 3 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» правительство Республики Казахстан постановляет:



1. Определить акционерное общество «Эйр Астана» поставщиком услуг по выполнению репатриационных авиарейсов по вывозу граждан Республики Казахстан с территории Украины через город Катовице (Польша)», - говорится в официальном сообщении.



Постановление датируется 3 июня 2022 года и вводится в действие со дня его подписания.



Напомним, Air Astana уже проводила репатриационные рейсы в феврале 2022, сразу после начала военных действий со стороны России в Украине. Тогда для казахстанцев был обеспечен «зеленый коридор» от украинско-польской границы до аэропорта. За несколько дней было эвакуировано 900 граждан Казахстана - 743 человека вернулись на родину.