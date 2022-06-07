Глава Минсельхоза озвучил прогноз по урожаю на 2022 год

Премьер-министр Алихан Смаилов спросил министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева об урожае в 2022 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Глава правительства отметил, что в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий урожай был ниже среднегодовых объемов.



Он спросил министра о прогнозе урожая на текущий год.



"В текущем году посев аграриями завершен в строго оптимальные сроки сева, работа по сохранению накопленной влаги в почве тоже была проведена вовремя. Прогноз "Казгидромета" на июнь также благоприятный.



Все эти факторы позволяют в настоящее время прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов. Если говорить о пшенице, по прогнозам Министерства сельского хозяйства, мы прогнозируем на уровне 13-13,5 миллиона тонн", - ответил Карашукеев.



Министр добавил, что в случае обильных дождей урожай будет больше на 15 процентов, чем в 2021 году.