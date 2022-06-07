В Казахстане отменили паспорта вакцинации и ПЦР-справки на границе

С 8 июня требования по подтверждению вакцинации и ПЦР для граждан Казахстана и иностранцев отменены при прохождении границы, сообщает Zakon.kz.



Как отмечено в сообщении Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание комиссии.



В работе комиссии приняли участие представители центральных государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов.



Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и в мире, Межведомственной комиссией приняты следующие решения.



Отменены:



Первое: с 8 июня 2022 года обязательное требование для граждан РК и иностранцам предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Казахстана.



Второе: запрет на работу 12-и временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана в 7 регионах республики.